Uıd Belçika Başkanlığı'na Yeniden Basir Hamarat Seçildi

Basir Hamarat, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika
Genel Kongresi'nde yeniden başkanlığa seçildi.
Hamarat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belçika bölgemizin kongresini gerçekleştirdik. Tekrar beni bu göreve layık gören dostlarıma teşekkür ediyorum. Yeni yönetimime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. Brüksel
'in kuzeyindeki Vilvoorde kentinde yapılan UID Genel Kongresi'ne Türkiye
'nin Anvers
Başkonsolosu Metin Ergin
, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz
ve diğer davetliler katıldı.
Brüksel,Belçika
09 Aralık 2018 Pazar 00:36