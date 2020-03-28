Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

UİHDER Genel Başkanı Remzi Çayır: "Şiddete bulaşmamış mahkûmlarda infaz yasasındaki değişiklikten...

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği (UİHDER) Genel Başkanı Remzi Çayır, "Şiddete bulaşmamış, düşünce fikirden dolayı hapis yatan mahkümlar da ceza infaz yasasındaki değişiklikten faydalanmalıdır" dedi.

28.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:52
UİHDER Genel Başkanı Remzi Çayır:
Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği (UİHDER) Genel Başkanı Remzi Çayır, "Şiddete bulaşmamış, düşünce fikirden dolayı hapis yatan mahkümlar da ceza infaz yasasındaki değişiklikten faydalanmalıdır" dedi.

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği (UİHDER) Genel Başkanı Remzi Çayır, kamuoyunda çokça tartışılan ceza infaz yasasındaki değişikle ilgili UİHDER adına bir basın açıklaması yaptı.

Son günlerde gündeme gelen, ceza kanununda ve infaz yasasındaki değişiklikleri, infaz indirim çalışmalarının yaşanılan şu süreçte bir zorunluk haline geldiğini vurgulayan Remzi Çayır, "Hapishanelerdeki yoğunluk ve içinde bulunduğumuz korona virüsü salgını çerçevesinde kamuoyu beklentisi böyle bir çalışmayı zaruri kılmıştır" açıklamasında bulundu.

Kadına şiddet, çocuk istismarcıları ve terör örgütlerine girmiş suçların kapsam dışı olması gerektiğine dikkat çeken Çayır, "5275 sayılı infaz yasasında, mevcut hale göre ceza almış ve cezası kesinleşmiş mahkümlar cezalarının 2/3 çekerlerse serbest kalmakta idiler. Yapılan çalışma bu süreyi yarı yarıya indirmektedir. Mevcut infaz yasasının mahkümları rehabilite etme imkanı olduğunu düşünmüyoruz. Bununla ilgili raporumuzu ilerde kamuoyu ile paylaşacağız. Halk arasında af olarak nitelendirilen infaz indiriminden 'kadına şiddet, çocuk istismarcıları ve terör örgütlerine girmiş suçların' kapsam dışı olması gerekir" ifadelerini kullandı.

Şiddete bulaşmamış, terör örgütlerini övmemiş, şiddetle arasına mesafe koymuş, sadece düşüncelerini fikirlerini izhar etmiş insanların da kapsama dahil edilmesini beklediklerini dile getiren Çayır, " Hükümetin ve muhalefetin bu konularda ittifak ediyor olması olumludur. İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği olarak kalıcı, ıslah edici, topluma yeniden kazandıracak bir infaz yasasının hazırlanmasına tecrübelerimizi aktarmak isteriz. İnfaz yasasındaki bu değişikliği olumlu bulduğumuzu beyan ederiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Remzi Çayır, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››UİHDER Genel Başkanı Remzi Çayır: 'Şiddete bulaşmamış mahkûmlarda infaz yasasındaki değişiklikten... - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti Haberler
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi Haberler
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi
ABD ve İngiltere’de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Haberler
ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
İsrail basını: Merkel, Netanyahu’nun virüs yardımı isteğini reddetti Haberler
İsrail basını: Merkel, Netanyahu'nun virüs yardımı isteğini reddetti
Jandarmayı ’kavga var’ ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar Haberler
Jandarmayı 'kavga var' ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar
4 Fransız’dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor Haberler
4 Fransız'dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı Haberler
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:42: Bakan Çavuşoğlu, İskeçe seçilmiş müftüsü Mete ile telefonda görüştü - Haber 17:42: ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 1711'e yükseldi - Haber 17:41: İzmir'de cadde üzerine ücretsiz el dezenfektanı koydular - Haber 17:41: Şehirlerarası otobüs seferleri valilik iznine bağlandı - Haber 17:41: Karabük'te tedbirler arttı, kente giriş çıkışlar kayıt altına alınmaya başlandı - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin 14:30: İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı - Haber