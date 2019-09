UKAP ile askeri personelin yükü hafifleyecek

UKAP ile askeri personelin yükü hafifleyecekAskeri personelin yükünü hafifletmek için tasarlanan Uzaktan Kumandalı Araç Platformu (UKAP), TEKNOFEST' teİSTANBUL - ASELSAN tarafından geliştirilen 'UKAP', her türlü zorlu koşulda göreve hazır şekilde tasarlandı. Askeri personelin sahadaki yükünü hafifletmek için tasarlanan UKAP, TEKNOFEST' de yerini aldı.ASELSAN ile Katmerciler' in ortaklaşa geliştirdiği Uzaktan Kumandalı Araç Platformu güvenlik güçlerinin envanterine katılmaya hazır tasarlandı. UKAP, insan kaybı riskinin yüksek olduğu sınır bölgelerde görev almaya hazır geliştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde görülmesi planlanan UKAP, ateş baskısının yoğun olduğu savaş ortamlarında, yakın muhabere desteği sağlamak için tasarlandı. TEKNOFEST'te Pazar gününe kadar sergilenecek olan UKAP'a ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca, UKAP -25 dereceye kadar her türlü hava şartlarında görev yapabiliyor."Otonom olması diğer insansız kara araçlarından bir adım öne çıkarıyor"Festival alanındaki ASELSAN standında UKAP hakkında bilgi veren proje sorumlusu Taha Gayret, "Uzaktan Kumandalı Araç Platformu, ASELSAN'ın Katmerciler'le ortaklaşa geliştirdiği bir projemizdir. Sınırdaki personel ihtiyacını azaltmak için bu sistemi geliştirmekteyiz. Sınırda hedef tespiti, keşif gözleme yapacak bir araçtır. Üstünde ASELSAN'ın sarp sistemi bulunmakta hedefleri tespit edip uzaktan kumanda ile imha etmesini sağlayacak sistemlerimiz mevcuttur. Sistem otonom olarak görev yapacak. Gittiği araziyi haritalandırarak gidecek. Bir nevi bölgeyi öğrenerek gidecek aslında istenildiği zaman geri dönebilecek bir cihazdır. Otonom olması aslında diğer insansız kara araçlarından bir adım öne çıkarıyor. Şuan prototip aşamasında üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yakın bir zamanda bitirmeyi planlıyoruz. Kısa sürede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın envanterinde görmeyi planlıyoruz" dedi.