Ukde nasıl yazılır? TDK'ya göre ukte mi, ukde mi?

Ukde kelimesini gün içerisinde genellikle kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Ukde nasıl yazılır? Ukte mi, ukde mi? TDK'ya göre ukde kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

UKDE NASIL YAZILIR? UKTE Mİ, UKDE Mİ?

Ukte nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "ukde" şeklindedir.

Ukde: Yanlış

Ukte: Doğru

UKDE ANLAMI NEDİR?

1. isim, eskimiş Düğüm, yumru.

2. isim, eskimiş, mecaz İçe dert olan şey.

UKDE İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Geceleri bilhassa yatsı namazından sonra seccadede oturmuş, çocuk dilimle, içimde ukde olan meseleler hakkında Allah'la konuşur dururdum." - Halide Edip Adıvar