06 Aralık 2018, 20:27
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Ukraynalı Ünlü Sunucu Telefonunu Göğüs Dekoltesine Saklarken Kameraya Yakalandı

Ukraynalı televizyon sunucusu Elena Filonova'nın, canlı yayın öncesi cep telefonunu göğüs dekoltesine saklama anı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Ukrayna'da ünlü televizyon sunucusu Elena Filonova, cep telefonunu göğüs dekoltesine saklarken izlemecilerden birine yakalandı.

SOSYAL MEDYADA REKOR KIRDI

Ukrayna'da 34 yaşında ünlü televizyon sunucusu Elana Filonova, canlı yayın başlamadan önce cep telefonunu göğüs dekoltesine saklamaya çalıştı. Fakat sunucunun hesap etmediği şey seyircilerden birinin o an kayıtta olduğuydu. Filonova'nın telefonunu göğüs dekoltesine saklama anını kaydeden seyirci görüntüyü soyal medya paylaştı. Paylaşılan görüntü sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

"BOŞLUĞU TELEFON İLE DOLDURMUŞ"

Bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşılan video ya yorum yapmaktan eksik kalmadı. Videoya yorum yapan bir internet kullanıcısı, "Seyirci kameramandan iyi çalışmış" yorumunu yaptı. Başka bir internet kullanıcısı ise, "Elbise büyük gelmiş boşluğu telefon ile doldurmuş. yorumunu yaptı.

06 Aralık 2018 Perşembe 20:27



YORUMLAR (4)
NASIL YANİ..: Göğüs dekoltesini saklamak ne demek ? Orada duruyor işte, çarşaf mı giymiş.
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KADIN NERESİNE SAKLASIN???: ASAGI BöLGE SAKINCALI Bi ARAMA GELSE ViBRA TiTRESiM DAHA KöTü OLACAK EN AZINDA iKiZ DAGLAR TiTRESEDE SORUN OLMAZ ARTIK
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BU DAHA NE Kİ: Laptop çantası taşımıyor ama laptopu da hep yanında.
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SIRADAN BİR KUL: Böyle haberler gerekli bize...!!!
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