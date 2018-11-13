Ukrayna'da ulusalcıların kurduğu kamplarda çocuklara silah eğitimi verildiği ve hedefinizin insan olduğunu düşünmeyin şeklinde öğütler verildiği ortaya çıktı…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F13%2Fukrayna-da-cocuklara-silah-egitimi-hedefinizi-insan-olarak-gormeyin&v=38YRx0RtXLc&event=video_description&redir_token=LVz9iSIbGzbPaIEUtAwRAJA5dQt8MTU0MjE4OTAzMEAxNTQyMTAyNjMw' class='yt-uix-sessionlink ' data-url='/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F13%2Fukrayna-da-cocuklara-silah-egitimi-hedefinizi-insan-olarak-gormeyin&v=38YRx0RtXLc&event=video_description&redir_token=LVz9iSIbGzbPaIEUtAwRAJA5dQt8MTU0MjE4OTAzMEAxNTQyMTAyNjMw' data-sessionlink='itct=CDAQ6TgYACITCKqmgfyL0d4CFdiCewodWSgOhCj4HUi3ubWj9LiE498B' data-target-new-window='True' target='_blank' rel='nofollow noopener'>http://tr.euronews.com/2018/11/13/ukr...</a>