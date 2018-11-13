13 Kasım 2018, 12:50
»»

Ukrayna'da Çocuklara Silah Eğitimi: Hedefinizi İnsan Olarak Görmeyin

Ukrayna'da ulusalcıların kurduğu kamplarda çocuklara silah eğitimi verildiği ve hedefinizin insan olduğunu düşünmeyin şeklinde öğütler verildiği ortaya çıktı.

Ukrayna'da ulusalcıların kurduğu kamplarda çocuklara silah eğitimi verildiği ve hedefinizin insan olduğunu düşünmeyin şeklinde öğütler verildiği ortaya çıktı…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/11/13/ukr...
13 Kasım 2018 Salı 12:50



YORUMLAR