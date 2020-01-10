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Ukrayna'dan İran'da düşen uçakla ilgili açıklama: ABD çok önemli bir veriyi paylaştı

176 kişinin hayatını kaybettiği İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko, ABD'nin çok önemli bir veriyi kendileriyle paylaştığını açıkladı.

10.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:46Ukrayna'dan İran'da düşen uçakla ilgili açıklama: ABD çok önemli bir veriyi paylaştı

tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü öne sürülen Hava Yolları'na ait uçakla ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna, ABD'nin 'çok önemli veri'yi kendileriyle paylaştığını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko açıklamasında "Devlet Başkanımız Zelensky ile birlikte ABD'li temsilcilerle görüştük. Kendi uzmanlarımız tarafından incelenmek üzere ABD'li temsilcilerden çok önemli bir veri aldık. ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky yaptığı son açıklamasında; "Uçak büyük olasılıkla bir füze tarafından vuruldu ancak bu bilgiyi daha teyit edemiyoruz. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerini bu felaketle ilgili ellerindeki bütün bilgileri soruşturma komisyonu ile paylaşma çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"KARA KUTUYU VERMEYECEĞİZ"

Öte yandan, İran Sivil Havacılık Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, Tahran'da düşen ve 176 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Kara kutuyu Boeing'e vermeyeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran'da düşmesiyle ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısında bulundu. İran Sivil Havacılık Başkanı, "Karakutuyu Boeing'e vermeyeceğiz" dedi.

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