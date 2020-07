Ukrayna basını Belek'te

UKRAYNA basını Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan The Land Of Legends Theme Park'ı ziyaret etti.

Ukrayna'dan gelen bir grup basın heyeti, Tha Land of Legends Theme Park'ı ziyaret etti. Otelin eğlence parkını ve otelin bazı bölümlerini gezen heyet bazı oyun aletlerinden de faydalanarak, otelde ve eğlence tesisinde alınan koronavirüs önlemlerini yerinde gördü. The Land of Legends Theme Park Otel'in genel müdürü Çetin Pehlivan, "Şu an tüm ülkeler Türkiye'deki bu güzel gelişmeyi ve pozitif etkiyi merak ediyor. Şu anda da grup olarak Ukrayna'dan basın grubunu 3 gün boyunca ağırladık. İnsanlar meraklarını dış ülkelerdeki basın yoluyla takip ediyor. Türkiye'de güvenli turizmi gösterdik. Hem basın hem de devlet kanalından yetkililer güzel deneyimler yaşadı. Biz bu çalışmaları İngiltere pazarı için ve geçen haftada Almanya pazarı için de yaptık. Böylelikle Türkiye'nin bu güzel yüzünü, bu dönemi nasıl atlatmış olduğunu göstermiş olduk. Gelen basın mensupları çok mutlu ayrıldı. Tesislerimize geldiklerinde bu güveni hissettiler. Temizlik ve hijyenle ilgili 'sizler ev ödevini iyi yapmışsınız çok iyi hazırlanmışsınız' dediler" diye konuştu.