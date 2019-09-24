Haberler » Güncel » Haber

Ukrayna Cumhurbaşkanı ABD'de Kırım Tatar çocukları ile selfie yaptı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, New York'ta Kırım Tatar çocukları ile selfie yaptı.

24.09.2019 12:54Ukrayna Cumhurbaşkanı ABD'de Kırım Tatar çocukları ile selfie yaptı
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, New York'ta Kırım Tatar çocukları ile selfie yaptı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD ziyareti başladı. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak için New York'a gelen Zelenskiy, Ukrayna Enstitüsünün konuğu oldu. ABD'deki Ukrayna diasporasının temsilcilerine hitap eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Amerika'daki Ukraynalıları 'Ukrayna'nın diplomatları' olarak nitelendirdi.

Zelenskiy, Amerika'da Ukrayna dernek temsilcileri ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Ukrayna Enstitüsününde yapılan dernekler buluşmasına Rus işgali altında bulunan Kırım Tatar dernek temsilcileri de katıldı. Ukrayna topraklarının müdafaası konusunda yurt dışında yaşayan vatandaşlarına söz veren Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ve eşi, ABD'de yaşayan Kırım Tatar çocukları ile selfie yaptı.

BM Genel Kurulunda konuşma yapması beklenilen Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile de bir araya gelecek. - NEW YORK

Cumhurbaşkanı, Ukrayna, Tatar, Kırım, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:56 İki ülkenin "Kardeşlik" buluşması
13:56 Yamaçta mahsur kalan keçi, 7 saatlik operasyonla kurtarıldı
13:55 Emekli profesörden korkutan deprem açıklaması
13:55 Spor akif çağatay kılıç, doping ve yasa dışı bahis konusunda önemli açıklamalarda bulundu
13:55 Hatay reyhanlı'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi
13:55 Halep'te bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 11 yaralı
13:55 Tatvan belediyesi ile vedaş arasındaki polemik sürüyor