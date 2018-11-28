28 Kasım 2018, 15:35
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko: "Nato Karadeniz'e Gemi Göndererek Destek Gösterebilir"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko: "Nato Karadeniz

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, NATO’nun Karadeniz ve Azak Denizi’ne gemiler göndererek Ukrayna’ya olan desteğini gösterebileceğini söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, NATO'nun Karadeniz ve Azak Denizi'ne gemiler göndererek Ukrayna'ya olan desteğini gösterebileceğini söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, yayınladığı resmi bir açıklamada NATO'nun Karadeniz ve Azak Denizi'ne gemiler göndererek Ukrayna'ya olan desteğini gösterebileceğini belirtti.

Poroşenko, ABD'den bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada ABD Devlet Başkanı Trump'tan, Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin'e, Arjantin'de gerçekleşecek G-20 zirvesinde, "Putin Bey lütfen Ukrayna'yı terk edin" mesajını iletmesini istedi. - KİEV Karadeniz,Cumhurbaşkanı,Ukrayna,Petro Poroşenko
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:35