Ukrayna'da 13 kişiyi rehin alan saldırganın teslim olma anı

Sonat KEREM/KIEV, (DHA)- Ukrayna'nın batısındaki Lutsk kentinde bir otobüste 12 saat boyunca 13 kişiyi rehin tutan silahlı saldırgan yakalandı. Saldırganın teslim olduğu anların görüntüsü paylaşıldı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, saldırganın gözaltına alındığını ve serbest kalan 13 rehinenin hiçbirinin zarar görmediğini açıkladı. Saldırganın silahını bırakarak otobüsten indiği ve teslim olduğu bildirildi.

SALDIRGANIN TALEPLERİNDEN BİRİ KABUL EDİLDİ

Maksim Krivoş (44) isimli silahlı saldırgan, yakalanmasından kısa süre önce Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüşmesinin ardından 3 rehineyi serbest bırakmıştı. Zelenski, saldırganın talebi üzerine paylaştığı görüntülü mesajda '2005 yapımı 'Earthlings' filmini herkes izlesin' dedi. Saldırganın taleplerinden biri de Zelenski'nin halkı Hollywood yapımı hayvan hakları belgeselini izlemeye teşvik etmesiydi. Zelenski ayrıca videonun yorum kısmında, saldırganın tüm taleplerini sıraladığı mesajın ekran görüntüsünü paylaştı. Saldırgan, üst düzey devlet görevlilerinin 'terörist olduklarına' dair açıklama yapmalarını da talep etmişti.

ZELENSKİ: OPERASYONA KARŞI ÇIKTIM

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırganla yaklaşık 10 dakika telefonda konuştuğunu ve ardından 3 rehinenin serbest bırakıldığını açıkladı. Bunun üzerine sosyal medyada saldırganın istediği videoyu paylaştığını belirten Ukraynalı lider, daha sonra yarım saat içinde tüm rehinelerin serbest kaldığını söyledi. Zelenski, rehineleri kurtarmak için özel operasyon düzenlenmesinin teklif edildiğini, ancak can kayıpları yaşanmaması için buna karşı çıktığını belirtti. Yolcuları rehin alan saldırgan Maksim Krivoş'un Rus asıllı olduğu ve daha önce farklı suçlardan dolayı 10 yıl cezaevinde kaldığı bildirildi. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), saldırganın suç ortağı olduğu belirlenen bazı kişilerin de gözaltına alındığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.