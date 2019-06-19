19.06.2019 22:02
Haberler» Güncel» Haber

Ukrayna'da 2014'te düşürülen Malezya uçağı

Ukrayna

Ukrayna, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT), 2014'te Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait "MH17" sefer sayılı uçağın düşürülmesiyle ilgili vardığı sonuçları memnuniyetle karşıladı.

Ukrayna, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT), 2014'te Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait "MH17" sefer sayılı uçağın düşürülmesiyle ilgili vardığı sonuçları memnuniyetle karşıladı.
Ukrayna Başkanlık İdaresince sosyal medyadan yapılan açıklamada, JIT'in, Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait uçağın düşürülmesiyle ilgili sonuçları değerlendirildi.
Açıklamada, "Ukrayna, JIT'in 'MH17' ile ilgili vardığı sonuçları memnuniyetle karşılıyor. Devlet Başkanı, uluslararası mahkemede sadece şüpheli olanların değil bütün suçlu olanların yargılanacağını umuyor." ifadelerine yer verildi.
"MH17" sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te, 283 yolcu ve 15 mürettebatla Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasını kullanırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.
Hollanda, Avusturya, Belçika, Ukrayna ve Malezyalı savcılardan oluşan Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait uçağın Rus ordusuna ait bir füzeyle vurulduğunu tespit etmişti.
JIT, 3 Rus ve 1 Ukraynalı şüphelinin, uçağın düşürülmesinden ve cinayetten yargılanacağını bildirmişti.
Kaynak: AA
Malezya, Ukrayna, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:21 Bakan Selçuk, Büro Memur-Sen İstanbul Buluşması'na katıldı
22:21 Şans Topu çekildi (2)
22:20 Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden 20 traktör atık çıktı
22:20 Tartıştığı eski eşini ve baldızını öldürdüğü iddiası
22:20 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 85 - Anadolu Efes: 69
22:20 Nikola Kalinic 100. maçına çıktı
22:20 Uyuşturucu satıcısı baba ve oğlu yakalandı