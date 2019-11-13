Haberler » Güncel » - Ukrayna'da 6 Türk vatandaşı sınır dışı edildi - Haber

- Ukrayna'da 6 Türk vatandaşı sınır dışı edildi

- Ukrayna'da 6 Türk vatandaşı sınır dışı edildiKİEV - Ukrayna'nın Odessa şehrinde sınırı kaçak yollarla geçmek isteyen 1'i organizatör 6 Türk vatandaşının gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildiği duyuruldu.

13.11.2019 20:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:16
- 'da 6 Türk vatandaşı sınır dışı edildi
KİEV - Ukrayna'nın Odessa şehrinde sınırı kaçak yollarla geçmek isteyen 1'i organizatör 6 Türk vatandaşının gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildiği duyuruldu.
Devlet Sınır Güvenliği Servisi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği'ne ülkelerine kaçak yollarla geçmeye çalışan 6 Türk vatandaşının yakalandığı aktarıldı. Açıklamada, yakalanan şahıslardan birinin organizatör olduğu ve sınırı geçirmek için kişi başı 5 bin dolar aldığının belirlendiği belirtilerek 6 Türk vatandaşının ülkeden sınır dışı edildiği bildirildi. Ayrıca açıklamanın devamında, geçtiğimiz günlerde Odessa Havaalanı'ndan 25 Türk vatandaşının, "sahte davetiye" düzenledikleri gerekçesiyle alınmadığı da kaydedildi.
Öte yandan, 2019 yılının başından bugüne kadar geçen sürede toplam 180 kişinin, "Ukrayna sınır kanunlarını ihlal" etmek suçundan gözaltına alındığı duyuruldu.
- Ukrayna'da 6 Türk vatandaşı sınır dışı edildi

Avrupa Birliği, Ukrayna, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:50 Aksaray'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
21:48 Kadın site sakini otopark kavgasında komşusunu vurdu
21:46 Erdoğan-Trump görüşmesi sona erdi
21:46 Trump'a yönelik azil soruşturmasında halka açık oturumlar başladı
21:45 Beyaz Saray'daki ikili görüşme sona erdi
21:10 İmamoğlu'ndan su zammı eleştirilerine yanıt: Zammı eleştirenler, doğalgaz ve yakıt zamlarına baksınlar
21:04 Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı
20:29 TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
20:09 Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 21:51:04