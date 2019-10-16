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Ukrayna'da 6 Türk vatandaşı sınırdan kaçak geçerken yakalandı

Ukrayna'dan Slovakya'ya kaçak yollarla geçmeye çalışan ve aralarında 6 Türk vatandaşının da olduğu 8 kişi yakalandı.

16.10.2019 12:30Ukrayna'da 6 Türk vatandaşı sınırdan kaçak geçerken yakalandı
Ukrayna'dan Slovakya'ya kaçak yollarla geçmeye çalışan ve aralarında 6 Türk vatandaşının da olduğu 8 kişi yakalandı.

Slovakya sınırında Büyük Berezniy, Batı Bölge Ofisi ve Rava Ruska sınır muhafızları tarafından yapılan operasyonların toplamında 2 Çeçenistan vatandaşı ve 6 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Sınır muhafızlarının köpeği yardımıyla fark edilen şahıslara anında müdahale edildi. Aralarından birisinin 2014 yılında da benzer suçtan gözaltına alındığı belirtildi. Yakalanan şahıslar, 'İdari Yasalar Kanunu'nun 210-1. maddesinden "Yasa dışı geçiş veya Ukrayna devlet sınırını yasa dışı yoldan geçmeye teşebbüs'ten sorumlu tutulacaklar.

Geçtiğimiz günlerde Türkleri Avrupa'ya kaçıran bir şahıs, Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Birimi tarafından yapılan operasyonda yakalanmıştı. Zanlının evinde yapılan aramada silaha ve işledi suça dair çok sayıda belge bulunmuştu. - KİEV

Slovakya, Ukrayna, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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