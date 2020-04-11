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Ukrayna'da 73 yaşındaki kronik hasta korona virüsü yendi

Ukrayna'da yaşayan 73 yaşındaki kadın, kronik hastalıklarına rağmen korona virüsü yenmeyi başardı.

11.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:10
Ukrayna'da 73 yaşındaki kronik hasta korona virüsü yendi
Ukrayna 'da yaşayan 73 yaşındaki kadın, kronik hastalıklarına rağmen korona virüsü yenmeyi başardı.

Ukrayna'nın Vinnitsa şehrinde ikamet eden ve 73 yaşında olan kadın, kalp krizi ve zatürre geçirmesine rağmen korona virüse karşı verdiği mücadelede galip olan taraf oldu. Konuya ilişkin açıklama Vinnitsa Belediye Başkanı Sergey Morgunov tarafından yapıldı. Sosyal medya hesaplarından halka seslenen Morgunov, "Size iyi bir haber vermek istiyorum. Şehrimizdeki en yaşlı (73) korona virüsü hastamız sağlığına kavuştu. Kendisi tedavi esnasında kalp krizi geçirmişti. Korona virüsü yenmiş ve hastaneden taburcu edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre ülke genelinde korona virüsü nedeniyle vaka sayısı 2 bin 511, can kaybı ise 73'ye yükseldi. - KİEV

Kaynak: İHA

Etiketler: Kalp Krizi, Ukrayna, Güncel
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