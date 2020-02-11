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Ukrayna'da Antepli ustalardan baklava tanıtımı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Türk kültürüne has olan baklavaya yönelik tanıtım ve ikram günü düzenlendi.

11.02.2020 18:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:30Ukrayna'da Antepli ustalardan baklava tanıtımı
'nın başkenti 'de Türk kültürüne has olan baklavaya yönelik tanıtım ve ikram günü düzenlendi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte, 'ten gelen ustalar eşliğinde baklavanın hazırlanışı ve pişirilmesine yönelik ayrıntıların anlatıldığı kültürel bir program düzenlendi. Çok sayıda Ukraynalının katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü. Baklavanın hazırlanışını merak eden Ukraynalılar, oklava ile baklava da açtı. Etkinlikte hazırlanan baklavalar misafirlere ve yoldan geçen vatandaşlara ikram edilirken Ukraynalılar, etkinliğin tekrar yapılmasını talep etti. - KİEV

Gaziantep, Ukrayna, Kiev, Güncel

Kaynak: İHA

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