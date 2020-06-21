Ukrayna'da apartmanda patlama: 2 ölü

Ukrayna'da apartmanda patlama: 2 ölüSonat Kerem, Kiev, (DHA) ? Ukrayna'da bir apartmanda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

21.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:14
Ukrayna'da apartmanda patlama: 2 ölü
Sonat Kerem, Kiev, (DHA) ? Ukrayna'da bir apartmanda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Salomiya Kruşelnitska Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı bir apartmanda bugün sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi, ilk belirlemelere göre doğal gaz sızıntısı nedeniyle yaşanan patlamanın etkisiyle binanın 5 katının yıkıldığını bildirdi.
Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi Başkanı Mikola Çeçotkin, Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada, olayın patlayıcı bir maddenin infilak etmesi sonucu meydana gelmiş olma ihtimalinin de değerlendirildiğini söyledi.
Şu ana kadar enkaz altından 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 3 yaralının kurtarıldığı, 21 kişinin de binadan tahliye edildiği belirtildi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, patlamanın yaşandığı apartmanın sakinlerinin geçici olarak bir yurda yerleştirileceklerini duyurdu. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Ukrayna’da apartmanda patlama: 2 ölü

Kaynak: DHA

Etiketler: Ukrayna, Kiev, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Yerli otomobil 2022’nin sonunda yollarda olacak Haber
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Son Dakika: Gaziantep’te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı Haber
Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı
Yargıtay’dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Haber
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Haberler››Güncel››Ukrayna'da apartmanda patlama: 2 ölü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:45: Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü İnci'den veda mesajı - Haber 15:45: Son dakika haberi! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den "maaş" açıklaması Açıklaması - Haber 15:42: Nemrut Krater Gölü'nün muhteşem manzarası havadan görüntülendi - Haber 15:41: Son dakika haber! SGK Köprülü Kavşağı için yarın ihaleye çıkılıyor - Haber 15:41: Kütahya'da kız isteme merasiminin ardından 9 kişide Kovid-19 tespit edildi - Haber 15:32: Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı - Haber 14:58: Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım - Spor 14:29: Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor - Haber 09:34: Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı - Haber