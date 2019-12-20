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Ukrayna'da Aralık ayında ağaçlar çiçek açtı

Ukrayna'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava nedeniyle Aralık ayında ağaçlar çiçek açtı.

20.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:55 Ukrayna'da Aralık ayında ağaçlar çiçek açtı
'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava nedeniyle ayında ağaçlar çiçek açtı. Yaşanan durum ise özellikle çiftçileri endişelendiriyor.

Ukrayna'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, sıra dışı olayların yaşanmasına neden oluyor. Aralık ayının sonuna gelinmesine rağmen, birçok bölgede kar yağışının olmaması ve sıcaklıkların 10 derecenin üzerinde seyretmesi halkı, özellikle de çiftçileri endişelendiriyor. Ülkenin bazı kesimlerinde ise ağaçların çiçek açmaya başladığı görüldü.

Sıcaklıkların bu şekilde sürmesi halinde, büyük tarım alanlarında erken çiçeklenme yaşanabileceğinden dolayı tarımda problemler yaşanabileceği ve yaşanabilecek don olaylarının ise büyük kayıplara neden olabileceği tehlikesinin olduğu belirtiliyor. - KİEV

Ukrayna, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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