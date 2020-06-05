Ukrayna'da bakıcı dehşeti kamerada

Ukrayna'da bakıcı dehşeti kameradaDeniz Berktay/Kiev (DHA)- Ukrayna'da bir kreşte görevli bakıcı, bebeğin ağlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle yastıkla boğarak ölümüne neden oldu.

05.06.2020 18:10 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:15
Ukrayna'da bakıcı dehşeti kamerada
Deniz Berktay/ Kiev (DHA)- Ukrayna'da bir kreşte görevli bakıcı, bebeğin ağlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle yastıkla boğarak ölümüne neden oldu. Bakıcının kusmadan dolayı öldü dediği olay evdeki güvenlik kamerası görüntüleriyle gün yüzüne çıktı.
Ukrayna'da bakıcı dehşeti yaşandı. Zaporojye kentinde bir çift, bebeklerini, kayıt dışı faaliyet gösteren bir kreşe emanet etti. Kreşteki bakıcılardan İşrina Suhanova, bebeğin ailesine akşam telefon ederek, bebeklerinin nefes alamadığını söyledi. Kreşe gelen baba, bebeği için ilk yardım çağırdı. Bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Suhanova adlı bakıcı bebeğin kusmadan ötürü nefesinin kesildiğini söyledi. Olay üzerine ailenin avukatı evdeki güvenlik kamerasını görüntülerini incelemesini talep etti. Güvenlik kamerasının incelenmesinin ardındna bebeğin bakıcı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
AĞLAMASINDAN RAHATSIZ OLUP YÜZÜNE YASTIK BAĞLADI
Kayıtlarda, bebeğin ağlamasından rahatsız olan bakıcının, bebeğin yüzüne bir yastık bağlayarak onu başka bir odaya götürdüğü görülüyor. Olayın ortaya çıkmasından sonra ifadesi alınan bakıcı, bebeği başka bir odaya götürdüğünü ve bir süre sonra bebeğin yüzüne bağlamış olduğu yastığı çözdüğünde, bebeğin ölmüş olduğunu gördüğünü söyledi.
Bakıcı İrina Suhanova hakkında 'çocuk öldürme' suçundan ceza davasının açıldığı bildiriliyor. Ukrayna’da bakıcı dehşeti kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Ukrayna, Kiev, DHA, Güncel, Haber

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