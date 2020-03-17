Ukrayna'da bedava maske izdihamı
Ukrayna'nın Harkov kentinde koronavirüse (Covid-19) karşı önlem olarak ücretsiz dağıtılan tıbbi maskeleri almak isteyenler, izdihama yol açtı.
17.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:50
– Ukrayna 'nın Harkov kentinde koronavirüse (Covid-19) karşı önlem olarak ücretsiz dağıtılan tıbbi maskeleri almak isteyenler, izdihama yol açtı. Belediye Meclisi binası önünde uzun kuyruklar oluştu.
Ukrayna'da muhalefette bulunan Avrupa Dayanışması Partisi'nden eski bir milletvekili adayının Belediye Meclisi binası önünde dağıttığı maskeleri almak isteyen vatandaşlar arasında tartışma çıktı ve izdiham yaşandı. Öte yandan Ukrayna'da şu ana kadar 7 koronavirüs vakası tespit edilirken, 1 hasta hayatını kaybetti. Ülke genelinde 3 hafta süreliğine karantina ilan edildi. Ukrayna hükümeti koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında ülkeden tıbbi maske, eldiven ve diğer bazı ürünlerin ihracatını yasakladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------- Maske alabilmek için toplanan kalabalık görüntüleri
- Dağıtım sırasında yaşanan izdihamdan görüntüler- Kerem
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Kaynak: DHA
Etiketler : Milletvekili, Ukrayna, Avrupa, Güncel
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