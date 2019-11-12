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Ukrayna'da bir milletvekili parlamentoya Joker maskesiyle geldi

? Ukrayna Sosyalist Partisi Lideri İlya Kiva, Ukrayna Parlamentosu'nda bir milletvekilinin yemini sırasında parlamentoya ünlü film Batman'daki bir karakter olan Joker maskesiyle geldi.

12.11.2019 19:35 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:35Ukrayna'da bir milletvekili parlamentoya Joker maskesiyle geldi
? Sosyalist Partisi Lideri İlya Kiva, Ukrayna Parlamentosu'nda bir milletvekilinin yemini sırasında parlamentoya ünlü film 'daki bir karakter olan Joker maskesiyle geldi.

İlginç eleştiri yöntemleriyle tanınan Kiva, bu kez parlamentoda yemin eden bir milletvekilini Joker maskesi giyerek protesto etti. Sergei Rudik'in yemini sırasında parlamentoya yüzünde kauçuk bir Joker maskesiyle giren Kiva, Rudik'in yeminini ettiği podyuma yaklaştı ve maskeyi buraya yerleştirdi. Rudik de bunun üzerine 'Kauçuk maskelerden korkmuyoruz' dedi.



Milletvekili, Ukrayna, Batman, Dünya

Kaynak: DHA

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