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Ukrayna'da bir milletvekilinde daha korona virüsü tespit edildi

Ukrayna'da iktidardaki Sluga Naroda (Halkın Hizmetkarı) Partisi milletvekili Ruslan Gorbenko'da korona virüsü tespit edildi.

23.03.2020 23:49 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:49
Ukrayna'da bir milletvekilinde daha korona virüsü tespit edildi
Ukrayna 'da iktidardaki Sluga Naroda (Halkın Hizmetkarı) Partisi milletvekili Ruslan Gorbenko'da korona virüsü tespit edildi.

Ukrayna'da iktidarda bulunan Sluga Naroda (Halkın Hizmetkarı) Partisi milletvekili Ruslan Gorbenko'da korona virüsüne rastlandığı duyuruldu. Grup Başkanvekili Yevgenia Kravçuk sosyal medya platformu Facebook'tan yaptığı açıklamada söz konusu durumu doğrularken, milletvekili Ruslan Gorbenko'nun hastanede gözetim altında olduğunu bildirdi. Kravçuk, parti grubu olarak parlamentodaki çalışmalarına devam edeceklerini de ifade etti.

Öte yandan, Ukrayna'da milletvekili Sergey Şahov da geçtiğimiz hafta korona virüsüne yakalanmış ve gözetim altına alınmıştı. - KİEV

Kaynak: İHA

Etiketler : Milletvekili, Ukrayna, Güncel

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