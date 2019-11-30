Ukrayna'da bir rahip yüksek miktarda uyuşturucuyla yakalandı

Ukrayna'nın Zaporijya kentinde bir rahibin uyuşturucu maddeyle yakalandığı bildirildi.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nde görevli rahip, bir kargo şirketinin şubesinde paketlenmiş halde yüksek miktarda amfetamin ve metilamin uyuşturucu maddeleri teslim aldığı sırada polis tarafından gözaltına alındı.

Bu sırada aracın içinde bekleyen bir başrahibin ise, din adamının gözaltına alınması üzerine Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin yerel yöneticilerini arayarak yardım istediği belirtildi. Kısa süre içinde korumalarla birlikte olay yerine gelen kilise yetkililerinin duruma müdahale etmek istedikleri, ancak rahibin buna rağmen gözaltına alınarak karakola götürüldüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, uyuşturucuyla yakalanan rahibin gözaltında tutulduğu belirtildi.