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Ukrayna'da Çernobil bölgesinde orman yangını

Ukrayna'da Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgede çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

06.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:10
Ukrayna'da Çernobil bölgesinde orman yangını
Ukrayna 'da Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgede çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.
Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, 4 Nisan'da Çernobil bölgesinde 20 hektarlık alanda yangın çıktığı kaydedildi.
124 kişi, 2 yangın söndürme uçağı, bir helikopter ve 28 yangın söndürme aracı ile yangın söndürme çalışmalarının üçüncü gününde devam ettiği belirtilen açıklamada, "Kiev ve Kiev bölgesinde radyasyon oranı normal sınırlar içerisindedir." ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da patlama meydana gelmiş ve dünyanın en büyük nükleer faciasına sahne olmuştu.
Patlamadan çıkan zehirli bulut, başta Ukrayna ve Belarus olmak üzere Rusya ve Avrupa'nın bir kısmını etkilemiş, zehirli bulutlar, ABD, Kanada ve hatta Japonya'ya bile ulaşmıştı.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, felaketin gerçekleştiği 30 kilometrelik bölgede çalışan ve yaşayan 600 bin kişi yüksek dozda radyasyona maruz kalmış, Ukrayna'ya komşu ülkeler başta olmak üzere dünyada milyonlarca insan faciadan olumsuz etkilenmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ukrayna, Güncel
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