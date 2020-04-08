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Ukrayna'da Çernobil bölgesindeki orman yangını söndürüldü

Ukrayna'da Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgede geçen hafta sonu çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

08.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:16
Ukrayna'da Çernobil bölgesindeki orman yangını söndürüldü
Ukrayna 'da Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgede geçen hafta sonu çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden yapılan açıklamada, Çernobil bölgesindeki ormanda 4 Nisan'da başlayan yangının çalışmalar sonucunda söndürüldüğü ancak bazı bölgelerdeki kuru ot ve çalılıklarda yüzeysel olarak dumanların yükselmeye devam ettiği belirtildi.
Yangın söndürme çalışmalarına 274 kişinin yanı sıra 3 uçak ve 3 helikopter dahil 74 aracın katıldığı vurgulanan açıklamada, "Kiev ve Kiev bölgesinde radyasyon oranı normal sınırlar içerisindedir." ifadesi kullanıldı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da patlama meydana gelmiş ve dünyanın en büyük nükleer faciasına sahne olmuştu.
Patlamadan çıkan zehirli bulut, başta Ukrayna ve Belarus olmak üzere Rusya ve Avrupa'nın bir kısmını etkilemiş, zehirli bulutlar, ABD, Kanada ve hatta Japonya'ya bile ulaşmıştı.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, felaketin gerçekleştiği 30 kilometrelik bölgede çalışan ve yaşayan 600 bin kişi yüksek dozda radyasyona maruz kalmış, Ukrayna'ya komşu ülkeler başta olmak üzere dünyada milyonlarca insan faciadan olumsuz etkilenmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ukrayna, Güncel
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