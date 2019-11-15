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Ukrayna'da çöken yol araçları yuttu

Ukrayna'da çöken yol araçları yuttuUkrayna, (DHA)- Ukrayna'da boru patlaması sonucu çöken yol, 2 otomobili yuttu.

15.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 15.11.2019 13:18
'da çöken yol araçları yuttu
Ukrayna, (DHA)- Ukrayna'da boru patlaması sonucu çöken yol, 2 otomobili yuttu. Yolda birkaç metre derinliğinde çukurlar oluşurken, borudan çıkan kaynar su caddeye yayıldı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezindeki Shota Rustaveli caddesinde, asfaltın altından geçen boru hattında 5 Kasım'da meydana gelen patlama sonucu yolda çökmeler oldu. Birkaç metre derinliğinde açılan çukurlara 2 araç yuvarlandı. Cadde trafiğe tamamen kapatılırken, borudan çıkan kaynar su caddenin büyük bölümüne yayıldı.
Yerel medya, çöken yol üzerinde onarım çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Ukrayna'da çöken yol araçları yuttu

Ukrayna, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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