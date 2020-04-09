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Ukrayna'da Covid-19 en ünlü kilisenin papazlarına da bulaştı

Ukrayna'nın en ünlü manastırı ve kilisesi olarak bilinen Peçerskaya Lavra'daki papazlara korona virüsü (Covid-19) bulaştı.

09.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:57
Ukrayna'da Covid-19 en ünlü kilisenin papazlarına da bulaştı
Ukrayna 'nın en ünlü manastırı ve kilisesi olarak bilinen Peçerskaya Lavra'daki papazlara korona virüsü (Covid-19) bulaştı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev 'de bulunan ve Ortodoks Hristiyan dünyasının önemli merkezlerinden birisi kabul edilen, UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan, 6'sı yerin altında olmak üzere içerisinde toplam 18 kilise bulunduran Peçerskaya Lavra'daki din görevlilerine Covid-19 testi yapıldı. Yapılan korona virüsü testlerinden 27'sinin pozitif çıktığı duyuruldu. Konuya ilişkin açıklama Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, "Virüsün bulaşıcı enfeksiyonu hakkında tahmin yürütmek çok zor. Peçerskaya Lavra'daki korona virüsü vakaları beni endişelendiriyor. Önümüzde Paskalya bayramı var ve bayram kutlamalarından dolayı kilisede yüzlerce kişiye bulaşmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ukrayna İstihbarat Servisi'nde görevli personellere de Covid-19 testi yapılmış, 3 kişinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından bazı istihbarat yetkilileri ve ofisleri karantinaya alınmıştı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre ülke genelinde korona virüsü vakası bin 892'ye, can kaybı ise 57'ye yükseldi. - KİEV

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Ukrayna, Kiev, Güncel
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