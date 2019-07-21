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Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenski oyunu kullandı

Ukrayna'da parlamento seçimlerinde, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski oyunu kullandı.

21.07.2019 15:34 Ukrayna
Ukrayna'da parlamento seçimlerinde, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski oyunu kullandı.
Ukrayna'da erken parlamento seçimleri için oy verme işlemleri sürüyor. Kiev'de Obolon semtindeki bir lisede oy kullanan Devlet Başkanı Zelenski, gazetecilere yaptığı açıklamada, adil ve dürüst bir seçim yapıldığını söyledi. Yeni kurulacak hükümette nasıl bir başbakan görmek istediği sorulan Ukraynalı lider, "Bu kişi tamamen bağımsız ve profesyonel bir ekonomist olmalı" dedi.
Ukrayna'da anketlere göre, Zelenski'nin kurucusu olduğu Halkın Hizmetkarı Partisi seçimlerin favorisi.


Kaynak: DHA
Parlamento, Ukrayna, Kiev, Dünya

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