Haberler » Dünya » Ukrayna'da doğan siyam ikizleri 8 gün yaşayabildi

Ukrayna'da doğan siyam ikizleri 8 gün yaşayabildi

Ukrayna'da dünyaya geldikten 8 gün sonra hayatını kaybeden siyam ikizlerinin fotoğrafları ilk kez paylaşıldı.

21.10.2019 14:03Ukrayna'da doğan siyam ikizleri 8 gün yaşayabildi

Ukrayna'da dünyaya geldikten 8 gün sonra hayatını kaybeden siyam ikizlerinin fotoğrafları ilk kez paylaşıldı.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna'nın Çernivtsi kentinde 28 Eylül'de siyam ikizi kız bebekler doğdu. Tek vücuda, iki kafaya ve tek bir kalbe sahip olan siyam ikizleri, suni solunum cihazıyla 8 gün yaşama tutunabildi.

Anna ve Mariya isimleri verilen siyam ikizlerinin ailesinin ve doktorların katıldığı televizyon programında, bebeklerin doğumdan üç gün sonra çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

Siyam ikizlerinin anne karnında teşhis edildiği, ancak annenin, doktorların tavsiyesine rağmen gebeliğin sonlandırılması teklifini reddettiği belirtildi.

Ukrayna'da daha önce, en son 2012 yılında siyam ikizleri dünyaya gelmiş, kız bebekler doğumdan 5 gün sonra hayatını kaybetmişti.



Ukrayna, Eylül, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
14:46 Kanada sandık başına gidiyor: Justin Trudeau'nun zorlu zeçimi
14:46 AB'nin tam üyelik müzakere kapısını kapattığı Kuzey Makedonya erken seçime gidiyor
14:34 İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem
14:33 Malta'da festival kapsamında gökyüzünü rengarenk uçurtmalar kapladı
14:19 Joker merdivenlerine selfie akını
14:16 Roma ırkçı tezahürat sebebiyle özür diledi; suçlulara ömür boyu stadlara giriş yasağı geliyor
14:03 Ukrayna'da doğan siyam ikizleri 8 gün yaşayabildi
21.10.2019 15:10:56