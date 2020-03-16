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Ukrayna'da eczane ve marketler dışında tüm işletmeler kapatılıyor

Ukrayna'da koronavirüs (Covid-19) yayılmasını önlemek için yeni önlemler alınmaya devam ediyor.

16.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:35
Ukrayna'da eczane ve marketler dışında tüm işletmeler kapatılıyor

Ukrayna 'da koronavirüs (Covid-19) yayılmasını önlemek için yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Lviv ve Odesa kentlerinde eczane ve gıda marketleri dışındaki tüm dükkanların kapatılacağı belirtildi.

Ukrayna'nın Odesa ve Lviv kentlerinde 16 Mart Pazartesi gününden itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında eczane ve gıda marketleri dışındaki tüm dükkanların, kafe, restoran, gece kulübü, spor salonu, sinema, müze, alışveriş merkezi ve pazarların geçici süreliğine kapatılacağı açıklandı. Bankaların faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.

Odesa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov, kentte 10'dan fazla kişinin bir araya geldiği tüm işletmelerin kapatılacağını, gerek görülmesi halinde kısıtlamaların genişletilebileceğini açıkladı. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı duyurdu. Aynı yasakların ülkenin diğer kentlerinde de uygulanabileceği belirtiliyor.

Ukrayna'da şu ana kadar koronavirüs tespit edilen 5 kişiden biri hayatını kaybetti. Ülkede 3 Nisan tarihine kadar tüm eğitim kurumları tatil edilmiş, toplu etkinlikler ertelenmiş, yabancıların ülkeye girişi yasaklanmış, hava yolu yolcu ulaşımı durdurulmuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Ukrayna, Lviv, Dünya

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