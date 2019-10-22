Ukrayna'da eski bakan helikopter kazasında öldü

Ukrayna'nın eski Tarım Bakanı Taras Kutoviy, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, eski Ukrayna Tarım Bakanı Taras Kutoviy (43), kendi kullandığı helikopterin Ukrayna'nın Poltova iline bağlı bir köye düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Evlerin yakınına düşen Robinson R44 II marka helikopterin enkazına ulaşıldığı, Kutuviy'in daha önce de aynı helikopteri kiraladığının belirlendiği duyuruldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Taras Kutoviy, Ukrayna'da 2016-2018 yılları arasında Tarım Politikası ve Gıda Bakanı olarak görev yapmıştı.