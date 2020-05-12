Ukrayna'da film sahnelerini aratmayan kaza kamerada

Ukrayna'da film sahnelerini aratmayan kaza kameradaSonat KEREM/KIEV, (DHA) ? Ukrayna'nın Dnipro kentinde polisle bir sürücü arasında yaşanan kovalamacanın sonu hastanede bitti.

12.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:00
Ukrayna'da film sahnelerini aratmayan kaza kamerada
Sonat KEREM/KIEV, (DHA) ? Ukrayna'nın Dnipro kentinde polisle bir sürücü arasında yaşanan kovalamacanın sonu hastanede bitti. Yakalanmamak için hızla polisten kaçan sürücü, karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen bir araca kafadan çarptı.Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Ukrayna'nın Dnipro kentinde film sahnelerini aratmayan bir kaza meydana geldi. Kent merkezinde akşam saatlerinde polisin 'Dur' ihtarına uymayarak izini kaybettirmeye çalışan bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen başka bir araca çarptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki aracın da takla attığı görüldü. Kazaya sebep olan otomobilin sürücüsünün yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, diğer aracın sürücüsüne ise sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalede bulunduğu bildirildi. Ukrayna’da film sahnelerini aratmayan kaza kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Ukrayna, Dnipro, DHA, Güncel, Haber

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