Haberler» Güncel» Haber

Ukrayna'da gaz patlaması sonucu bina çöktü 2 ölü, 7 yaralı

Ukrayna'da gaz patlaması sonucu bina çöktü 2 ölü, 7 yaralıUkrayna, (DHA) - Ukrayna'da bir binada meydana gelen gaz patlaması sonrası bina çöktü.

28.08.2019 11:38
Ukrayna'da gaz patlaması sonucu bina çöktü 2 ölü, 7 yaralı
Ukrayna'da gaz patlaması sonucu bina çöktü 2 ölü, 7 yaralı
Ukrayna, (DHA) - Ukrayna'da bir binada meydana gelen gaz patlaması sonrası bina çöktü. Şu ana kadar 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 7 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Patlama, Lviv bölgesi Drohobıç şehrinde 13 daireli bir binada meydana geldi. Gaz patlaması sonucu bina yerle bir olurken, binada oturanları kurtarmak için olay yerine 173 kişilik arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Çöken binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken; yaralanan 4'ü çocuk 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Arama-kurtarma ekibinin yaptığı açıklamada, enkazın altında en az 3 kişinin daha olduğu bildirildi.
Ukrayna'da gaz patlaması sonucu bina çöktü 2 ölü, 7 yaralı

Ukrayna, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:08   Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
12:07   9. Transanatolia Rally Raid yarışı sürüyor
12:07   4 ilçeye 24 bin metrekare parke yol
12:07   Ömer Gülsoy: "Kayseri ihracatındaki artış ülkenin mevcut oranının 4 katından fazla"
12:06   - Kolombiya'da Tabutta 300 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
12:06   Öğretmeni "tuttuğu kiralık katil öldürdü" iddiasına dava
12:04   Okulunu eşiyle birlikte temizledi, sosyal medyada ilgi odağı oldu