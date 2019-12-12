Ünlü gazetecinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan isimler arasında bir doktor ve bir rock solisti var

Ukrayna'da üç yıl önce ülkede infial yaratan ünlü gazeteci Pavel Şeremet'in, arabasına bomba konularak öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada, suikaste katıldıkları saptanan 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltındaki şüphelilerden kimlikleri açıklanan 2 kişinin, çocuk doktoru Yuliya Kuzmenko adlı kadın ile 'Riffmaster' adlı rock grubunun solisti Andriy Antonenko olduğu bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI DUYURDU

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, gazeteci Pavel Şeremet'e 2016 yılında düzenlenen suikast ile ilgili sürdürülen titiz çalışmalar sonucunda bazı şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı açıkladı. Avakov, "Bu, gerçek uzmanların zorlu ve ısrarlı çalışmalarının sonucudur. Bu, davanın tamamen aydınlatılmasına yönelik önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Şüpheli çocuk doktoru Yuliya Kuzmenko

BOMBACI, ÇOCUK DOKTORU KADIN

Ukrayna Polisi'nden yapılan açıklamada, Şeremet'in otomobiline bombayı yerleştirdiğinden şüphelenilen Yuliya Kuzmenko adlı kadının gözaltına alındığı duyuruldu. Çocuk doktoru olan Kuzmenko'nun, ülkenin doğusundaki çatışmalarda gönüllü birliklerde bir süre görev yaptığı belirtildi.

Şüpheli rock grubu solisti Andriy Antonenko

DİĞER İSİM BİR ROCK GRUBUNUN SOLİSTİ

Suikastte etkin rol oynadığı şüphesiyle gözaltına alınan beş kişiden birinin ise, radikal milliyetçi şarkılarıyla bilinen 'Riffmaster' adlı rock grubunun solisti Andriy Antonenko olduğu açıklandı. Bir dönem ülkenin doğusundaki çatışmalara da katılan Antonenko, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Şeremet'i öldürmekle suçlanıyorum. Evimde arama yapılacak. Yardım edin" diye yazdı. Cinayetin azmettiricisi olduklarından şüphelenilen kişilerin kimlikleri ise henüz açıklanmadı. Soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Ukrainskaya Pravda gazetesinde çalışan ve Radyo Vesti'de program yapan gazeteci Pavel Şeremet, 2016 yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de otomobili ile seyir halindeyken aracına önceden yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

YOLSUZLUKLARIN ÜZERİNE GİDİYORDU

Belarus'un başkenti Minsk'te 1971 yılında dünyaya gelen Şeremet, ülkesi dışında Ukrayna ve Rusya'da da ses getiren haber ve yazılarıyla tanınıyordu. Öldürülmeden önceki beş yıl Ukrayna'da yaşayan gazeteci, yolsuzlukların üzerine giden yazıları ile de biliniyordu.