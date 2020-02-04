Ukrayna'da geçinemeyen emekli kadına 'köpeğini satması'nı tavsiye eden milletvekili özür diledi

Ukrayna 'da faturalarını ödeyemeyen emekli kadına "köpeğini satması" tavsiyesinde bulunan iktidar partisi milletvekili protestolara hedef olunca özür diledi.

Sosyal medyada büyük tartışma yaratan olay Cuma günü 112 Ukrayna adlı televizyon kanalında siyasetçilerin izleyicilerden gelen şikayet ve soruları yanıtladıkları program sırasında meydana geldi.

İktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi milletvekili Yevgeniy Brahar'ın konuk olduğu programa telefonla katılan 66 yaşındaki Llyubov Kolyucha 2 bin Ukrayna Grivnası olan emekli maaşının yaşaması için yeterli olmadığını söyledi.

2 bin grivna, 79 ABD dolarına denk geliyor.

Brahar, Kolyucha'nın yaşadığı yoksulluğun boyutları konusunda tereddüdünü ifade ederken, "Eğer asil bir cins köpeği varsa, satabilir ve faturalarını kolaylıkla ödeyebilir" dedi.

Emekli kadın, programın sunucusuyla birlikte masraf hesabı yaptı ve sonunda gerçekten de doğalgaz faturasını ödedikten sonra diğer giderleri için hiç parası kalmamış olacaktı.

Öyle ki, bütün giderleri hesaplandığında Kolyucha'nın bütçesi açık bile veriyordu.

Milletvekilinin bu sözlerinin ardından sosyal medyada köpek fotoğrafları paylaşılmaya, 25 yaşındaki siyasetçiye yoğun tepki gösterilmeye başlandı.

Tepkiler üzerine Facebook hesabından bir açıklama yapan Yevgeniy Brahar, "siyasette acemi olduğunu ve hassas sorulara nasıl yanıt verileceğini öğrenemediğini" belirterek özür diledi.

Ukrayna'da doğalgaz fiyatları 2014 yılından bu yana 10 kat arttı.

Ülkede her beş emekliden dördü 3 bin grivnadan (119 ABD doları) daha az gelirle geçinmeye çalışıyor.

Milletvekillinin şaşkınlık yaratan tavsiyesi Ukrayna sosyal medyasında öfkeyle karşılandı.

Muhalefet partisi milletvekillerinden Iryna Friz, Ukrayna diliyle #Iwontsellmydog hashtagini kullanarak, takipçilerini evcil hayvanlarının fotoğraflarını paylaşmaya çağırdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da, endişeli köpek resmi paylaşarak milletvekiliyle alay eden paylaşımlar yaptılar.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Köpek kendini tuvalete kilitledi. Dışarı çıkmak için geçen ay ödenen faturayı ona göstermemizi istiyor" derken, bir başkası da, kaygılı görünen köpek fotoğrafları paylaşımları yaparak, "Milletvekili Brahar bir emekliye faturalarını ödemesi için köpeğini satmasını tavsiye ettiğinde" diye not düştü.

Ertesi gün iktidar partisi genel başkan yardımcısı Yevheniya Kravchuk, Facebook'da Brahar'ın sözlerinin "kesinlikle ahlaksız" olduğunu belirtti ve "Eğer bir kişi canlı yayında konuşmayı bilmiyorsa o zaman parlamentoda yasa taslakları hazırlamaktan başka bir şey yapmamalı" dedi.

Yaşadığı kasabada kendisiyle görüşen BBC Ukraynaca Servisi'nden Anastasiya Dzubak'a köpeği Sharik'in 14 yaşında kör ve kırma cinsi olduğunu aktaran Kolyucha, onu satmak gibi bir niyeti ise olmadığını belirtti.

Kolyucha, düşük emekli maaşından şikayet ettiğinde Brahar'ın verdiği cevapla sadece kendini utandırdığını düşündüğünü belirterek, "Ona beynini satmasını söylerdim! Herkesin kime, nerede, ne söyleceğine dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.