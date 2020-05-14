Ukrayna'da göçmen kaçakçılığıyla suçlanan Türk yakalandı

Ukrayna'da göçmen kaçakçılığıyla suçlanan Türk yakalandıSonat KEREMKIEV, (DHA) ? Ukrayna'da göçmenlerin ülke sınırlarını, yasa dışı geçişlerini organize etmekle suçlanan Türk vatandaşının Ukrayna güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

14.05.2020 00:23 | Son Güncelleme: 14.05.2020 00:25
Ukrayna'da göçmen kaçakçılığıyla suçlanan Türk yakalandı
Sonat KEREMKIEV, (DHA) ? Ukrayna'da göçmenlerin ülke sınırlarını, yasa dışı geçişlerini organize etmekle suçlanan Türk vatandaşının Ukrayna güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi Basın Servisi, aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 3 kişinin, göçmenlerin Ukrayna-Moldova sınırından kaçak yolla geçişlerini organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındıklarını duyurdu.
500 İLE 2 BİN DOLAR ARASINDA PARA ALIYORLAR
Ukrayna, Moldova ve Türk vatandaşı olan şüphelilerin, ülke sınırlarını yasa dışı geçişlerine aracılık ettikleri göçmenlerden kişi başı 500 ila 2 bin dolar arasında para aldıklarının belirlendiği kaydedildi. Odesa ilinde düzenlenen özel operasyonla yakalanmalarının ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüphelinin, 7 ila 9 yıl arasında hapis istemiyle yargılanabilecekleri belirtildi. Ukrayna'da yasa dışı göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerini organize etmekle suçlanan bir Türk vatandaşı geçtiğimiz aylarda 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ukrayna’da göçmen kaçakçılığıyla suçlanan Türk yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ukrayna, Güncel, Haber

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