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Ukrayna'da görülen Hablemitoğlu davası 'zaman aşımı'na uğradı

Hablemitoğlu suikastine ilişkin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de görülen son davada, hakimler dava için 'zaman aşımı' kararı verdi.

22.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:19Ukrayna'da görülen Hablemitoğlu davası 'zaman aşımı'na uğradı
Hablemitoğlu suikastine ilişkin 'nın başkenti 'de görülen son davada, hakimler dava için 'zaman aşımı' kararı verdi.

Hablemitoğlu suikasti baş şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Kiev Temyiz Mahkemesinde saat 12.30 gibi başlayan duruşmaya eşiyle ve avukatıyla geldi. Yerli ve yabancı gazeteciler tarafından yoğun ilgi gösterilen mahkeme, 15 dakikalık bir sürede 3 hakim tarafından karara bağlandı. Hakimlerin aldığı karara göre, Ankara Mahkemeleri tarafından edilen talep sonucunda açılan dava, zaman aşımına uğradı.

"Zamanı gelince konuşacağım"

10 Ocak tarihinde görülen bir önceki duruşmada, Türk gazetecilerle ayaküstü çok kısa görüşen Bozkır, "Ben çok başarılara imza atmış, sayısız ödül almış bir Türk askeriydim. Şemdin Sakık'ı paketleyen timin komutanıydım. Bana çok farklı güçler ve FETÖ tarafından oyunlar oynanıyor. Tehdit mesajları alıyorum bunları kaydettim mahkemeye sunacağım. Türk basınına yeri geldiğinde konuşacağım ama şu an zamanı değil. Benim bir ailem var ve bu yaşanan olaylardan rahatsız oluyor. Daha fazla konuşmak istemiyorum" açıklamalarında bulunmuştu.

Bozkır, 10 Temmuz 2019 tarihinde Kiev'in Golosiyevskiy semtinde Ukrayna İstihbarat Servisi tarafından düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı. - KİEV

Ukrayna, Kiev, Güncel

Kaynak: İHA

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