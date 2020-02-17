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Ukrayna'da hayvanlara kötü muamelenin cezası artıyor

Ukrayna Meclisine sunulan ve hayvanlara kötü muamele yapanlara uygulanan cezaların arttırılmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

17.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:45Ukrayna'da hayvanlara kötü muamelenin cezası artıyor
Meclisine sunulan ve hayvanlara kötü muamele yapanlara uygulanan cezaların arttırılmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Ukrayna yetkili makamlarınca yapılan açıklamalarda, Ukrayna Meclisi'ne (Verhovnaya Rada) sunulan, hayvanlara uygulanan şiddetin ve kötü muamelenin cezasının arttırılmasını öngören yasa tasarısının kabul edildiği duyuruldu. Kabul edilen yasa tasarısının ayrıntılarına yer verilmezken, söz konusu karar hayvan hakları savunucuları tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı. Bu tarz cezai işlemlerin düzenlenmesini içeren tekliflerin daha önce de meclise sunulduğu ancak kabul edilmediği de ortaya çıktı. - KİEV

Ukrayna, Güncel

Kaynak: İHA

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