Ukrayna'da İdlib şehitleri için destek gösterisi

? Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin partisine mensup bir grup Ukrayna vatandaşı, İdlib 'de şehit olan Türk askerleri için Türkiye 'nin Kiev Büyükelçiliği önünde destek gösterisi düzenledi.Mihail Saakaşvili'nin Yeni Güçler Hareketi Partisi'ne mensup bir grup Ukrayna vatandaşı, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği önünde İdlib'de şehir olan Türk askerleri için gösteri düzenledi. Türkiye, Ukrayna ve Kırım Tatar bayrağı ile Rusya aleyhine pankart açan göstericiler, İdlib'de şehit olan Türk askerleri için mum yakıp çiçek bıraktı.

DHA'ya konuşan Tatyana Juravleva adlı gösterici, 'Ukrayna vatandaşları olarak buraya Türk halkını desteklemeye geldik. Rusya ile olan mücadelelerinde yanlarındayız. Rusya, Ukrayna topraklarını da işgal etti, Gürcistan'da, Abhazya'da, Transdinyester'de, Dağlık Karabağ'da da suç işledi' dedi.

KARDEŞ TÜRKİYE HALKININ SAVAŞINI DESTEKLİYORUZ

Kardeş Türkiye halkının hak savaşını destekliyoruz yazılı pankart taşıyan Cavanşir Ahmedov adlı gösterici ise, Türkiye'nin Esad rejimine karşı yürüttüğü operasyona destek verdiklerini belirterek, Şehit ailelerine ve Türk halkına baş sağlığı diliyoruz. Türkiye'nin yanındayız. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna ile Türkiye'nin stratejik ortak ve dost olduklarını defalarca dile getirdi ifadelerinde bulundu. Kiev Büyükeçiliği önünde düzenlenen gösteriye bazı Türk vatandaşları da destek verdi.

- Kerem