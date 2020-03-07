Ukrayna'da iki rahip kilisede kavgaya karıştı

Ukrayna 'nın Odessa kentinde Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne mensup iki din adamı, kilisenin içinde aralarında kadınların da bulunduğu kavgaya karıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Kameraya yansıyan görüntülerde kilisede iki kadın arasında çıkan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. Arbedeye, iki din görevlisi de dahil oldu. Kavgada, kadınlardan birinin darbedildiği belirtildi. EADaily'nin haberine göre dövülen kadının durumunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İki Kadının kilise içinde itişmelerinden görüntü

Mor cüppe giyen din adamının kavgaya karışma görüntüsü

Kavgadan detaylar