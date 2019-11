Ukrayna'da iki türk kızını öldüren hüsnü can çökmez: mesleğim dolandırıcılık

UKRAYNA'da Tıp Fakültesi'nde okuyan Buket Yıldız ve ev arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi'ni bıçakla öldürdüğü gerekçesi ile 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Hüsnü Can Çökmez'in yargılanmasına başlandı. Kendisinden ayrılan Buket Yıldız ile barışmak için Ukrayna 'ya gittiğini, Buket'in barışma teklifini reddederek kendisine hakaret ettiğini öne süren Çökmez, "Bana küfür etti ve tokat atmaya başladı. Sinirlendim ve olay gerçekleşti" dedi. Çökmez, kimlik tespiti sırasında mesleğinin dolandırıcılık olduğunu, aylık gelirinin de 100 bin TL olduğunu beyan etti.İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Hüsnü Can Çökmez ve avukatı ile Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin ailesinin yakınları ve avukatları katıldı. Kimlik tespiti sırasında mesleği sorulan Çökmez, "Dolandırıcılık" yanıtını verdi. Çökmez, aylık gelirinin de 100 bin TL olduğunu beyan etti. Kimlik tespitinin ardından sorgusu yapılan Çökmez, "Suçlamayı kabul ediyorum" diyerek söze başladı. Olaya daha önce verdiği ifadelerinde anlattığını belirten Çökmez, "Buket ile 2017 yılı içinde internet ortamında tanıştım. Sonrasında anlaşamadık ayrıldık. Ayrılmayı Buket istedi. Ayrılma sebebimiz ise Almanya'da bulunan Şeref Aslantürk'tür" dedi. Ayrılmadan önce Ukrayna'ya yaklaşık 20 kez gittiğini, ayrıldıktan sonra Buket ile telefon ve internetten görüşme yaptığını söyleyen Çökmez, "Ben Ukrayna'ya 16 Aralık 2018 tarihinde gittim. Tekrar barışmak için gittim. Telefonla aradım, evde olduğunu söyleyince eve gittim. Tekrar barışmak isteğimi ilettim. Ancak kendisi Şeref ile olan birlikteliğini gerekçe göstererek benimle barışmayı kabul etmedi" dedi. Bunun üzerine bir süre arkadaşlarımın yanında kaldığını, bir süre de havaalanında kaldığını söyleyen Çökmez, "Psikolojim bozulduğu için Türkiye'ye dönmedim. Olay gününe kadar Buket ile yüz yüze hiç görüşmedim, ancak telefonla görüşmüş olabilirim. Olay günü eve kaçta gittiğimi hatırlamıyorum. Üzerinden uzun zaman geçti" dedi."BIÇAK BENİM ELİME NASIL GEÇTİ HATIRLAMIYORUM"Olayın gerçekleştiği 31 Aralık 2018 günü Buket'in evine akşam üstü gittiğini söyleyen Çökmez, "Kapıyı Buket açtı. Bir kez daha barışmak istediğimi söyledim. Bana küfür etti ve tokat atmaya başladı. Sinirlendim ve olay gerçekleşti. Ayrıca kendisi bana tokat attıktan sonra bıçak getirmişti. Bıçağı sol göğüs bölgeme tuttu, bir şey yapmadan geri çekti. Bıçağın benim elime nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Buket ile o gün aramızda nasıl bir diyalog geçti, onu da hatırlamıyorum. Zeynep olayını ise gerçekten hatırlamıyorum. Olaydan sonra 20-25 dakika evde kaldım. Daha sonra tabletleri ve telefonları alarak evden ayrıldım, olaya hırsızlık süsü vermek istemiştim. Evden çıktıktan sonra ilk olarak otele gittim, sonra da Türkiye'ye geldim. Arkadaşımı aradım. Ona olayı anlattım. Onların yazlığına gittik. Burada bir gece kaldım. Bir bıçak aldım, kendimi öldürmek için mezarlığa gittim. Arkadaşım polisleri aramış, polisler beni aldılar. Olayı gerçekleştirmek için bir plan yapmadım" dedi. Sanık Çökmez, mahkeme Başkanı Dursun Fatih Kaymaz'ın birçok sorusunu, "Hatırlamıyorum" diyerek yanıtlamadı. Çökmez, müşteki avukatlarının olay anı ve olay sonrasına ilişkin bütün sorularını da "Hatırlamıyorum" diyerek yanıtladı.SAVCI SORU SORMADIBunun üzerine Duruşma Savcısı Faik Ateş, sanığın olay nedeniyle müşteki ailelerine karşı vicdani borcu olduğunu halde müşteki avukatı ve mahkeme başkanının sorularını yanıt vermeyerek kovuşturmayı karşı kayıtsız kaldığını belirterek, sanığa soracağı soruların yanıtsız kalıp kalmayacağının sorulmasını istedi. Bunun üzerine sanık Çökmez, iddia makamının sorularını yanıtlamak istemediğini söyledi. Sanığın bu yanıtı üzerine duruşma savcısı, sanığın kovuşturmaya yardımcı olmadığını belirterek, davanın ilerleyen aşamalarında kadar soru sormayacağını beyan etti.Buket Yıldız'ın annesi Cenan Yıldız, sanığın kızına baskı yaptığını, ayrıldıktan sonra kızını sürekli arayarak onu rahatsız ettiğini söyledi. Olay günü Almanya'dan Şeref Aslantürk'ün kendisini aradığını söyleyen Cenan Yıldız, "Ben hepsini planlı yaptığına eminim. Bıçakla oraya gitmiş" dedi. Buket Yıldız'ın babası Levent Yıldız da, "Sevdiği kişiyi bıçaklamış. Başında can çekişmesini ve kızımın arkadaşının ölümünü seyretmiş ve hatırlamıyor" dedi."TOP ÇEVİRME AMACIYLA BU TÜR BEYANLARDA BULUNDUĞU AŞİKARDIR"Sanığın bu celsede olaya ilişkin olguların kovuşturmada kayıtlara geçmesini engelleme girişiminde bulunduğunu belirten duruşma Savcısı Faik Ateş, "Biz iddia makamı olarak sanığın gelecek celselerde en azından vicdani olarak ve maktüllerin yakınlarına bir borç olarak yaşanan süreci eksiksiz şekilde anlatacağını ummak istiyoruz. Sanığın hatırlayamadığı şeklindeki beyanları karşısında dolandırıcılık suçu yönünden UYAP kaydı bulunmaktadır. Dolandırıcılık suçu için nispeten kıvrak bir zeka gerektirdiği hususları gözetildiğinde sanığın bu celse deyim yerindeyse top çevirme amacıyla bu tür beyanlarda bulunduğu aşikardır" dedi. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ertelediDURUŞMA SONRASI BASIN AÇIKLAMASIBuket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin aileleri duruşma çıkışı adliyenin önünde basın açıklaması yaptılar.Açıklamada konuşan Zeynep Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi, "Canlarımızı kaybettik. Kızlarımız için ne desek yetersiz kalıyor. Sadece onlar değil, burda hepimiz gömüldük kızlarımızla beraber. Hepimiz hayatlarımızı kaybettik kızlarımızla beraber. Türk adaletine güveniyoruz" dedi. Buket Yıldız'ın babası Levent Yıldız ise, "Mahkemenin duyarlı bir şekilde bakması, olayla ilgilenmesi çok hoşumuza gitti. Umarım kadın cinayetlerini en alt düzeye indiririz, bu cani de en üst düzeyden bir ceza alır. İlk sefer gördüm, hissettiğimi içimde tuttum. Kendimizi frenledik, çünkü yargıya güvenimiz sonsuz." diye konuştu.Buket Yıldız'ın annesi Cenan Yıldız, "Ne hissedebilirim ki. İçim yanıyor, acıyor. Paramparçayım. Aile boyu parçalandık. Canımızı kaybettik biz. Sonuç alacağımızı biliyoruz, çünkü herşey ortada. Tek dileğimiz başka kadınlar, başka gençler yanmasın, başka annelerin canı acımasın, evlatlarından olmasın" şeklinde konuştu.İDDİANAMEDENUkrayna'da 31 Aralık 2018 tarihinde tıp fakültesi öğrencisi olan eski sevgilisi Buket Yıldız ve ev arkadaşı Zeynep Hüsünbey'i öldüren Hüsnü Can Çökmez, olaya hırsızlık süsü vermek için maktüllere ait telefon ve tablet bilgisayarlarla evden çıkarak İstanbul'a kaçtı. Maktüllere ait eşyaları satan Çökmez, Pendik'te mezarlıkta yakalandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Çökmez'in, eski kız arkadaşı olan Buket Yıldız ile tekrar bir araya gelmek için yaptığı teklifin reddedilmesi üzerine bıçakla olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Çökmez'in olay esnasında Yıldız'ın eve gelen arkadaşı Zeynep Hüsünbey'in de şüpheli tarafından öldürüldüğü belirtilen iddianamede, sanığın, "Canavarca hisle birden çok kişiyi öldürmek", "Bina dahilinde hırsızlık", "Konut dokunulmazlığını ihlal" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.