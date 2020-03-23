Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ukrayna'da karantina nedeniyle toplu taşıma yasaklandı - Haberler

Ukrayna'da karantina nedeniyle toplu taşıma yasaklandı

Ukrayna yönetimi, korona virüsü tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarının kullanımını yasakladı.

23.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:09
Ukrayna'da karantina nedeniyle toplu taşıma yasaklandı
Ukrayna yönetimi, korona virüsü tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarının kullanımını yasakladı.

Ukrayna hükümeti, korona virüsle mücadele eylem planı dahilinde radikal kararlar almaya devam ediyor. Toplu taşıma araçlarına yönelik "en fazla 10 kişi yolculuk edebilir" kararı bir üst seviyeye taşınarak, sağlık ve güvenlik görevlileri hariç diğer vatandaşların kullanımına yasaklandı. Tüm toplu taşıma araçlarında yolcu taşımacılığı tamamen yasaklanarak, sadece sağlık personelleri, asker ve polis gibi güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak. Her toplu taşıma aracında en az iki polis memuru yolcuların kimliklerini kontrol edip nerede görevli olduklarını teyit ettikten sonra yolculuk yapmalarına müsaade edilecek.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı da, ülkede uygulanan karantina sürecinde işçileri kanunsuz olarak işten çıkaran şirketlere para cezası kesileceğini duyurmuştu. Ukrayna Milli Bankası ise, piyasada dolaşan nakit paranın bankalar aracılığıyla toplanacağını bildirmişti. - KİEV
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Ukrayna, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

’Evinize gidin’ diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi Haberler
"Evinize gidin" diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi
Kendisini karantiya alan Merkel’in test sonucu belli oldu Haberler
Kendisini karantiya alan Merkel'in test sonucu belli oldu
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti Haberler
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti
RTÜK, Can Ataklı’nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti Haberler
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı Haberler
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu Haberler
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı Haberler
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü Haberler
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü

Son Dakika Güncel Haberleri

Niğde'de "tefeci" operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haber ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Hamaney, Kovid-19 hakkında yalan söylüyor" - Haber Ruhani: "ABD bu ağır şartlarda İran'a karşı yaptırımları şiddetlendiriyor" - Haber Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye'de Esad ile görüştü - Haber Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan işverene çağrı: Lütfen işçi çıkartmayın - Haber Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti - Haber RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı - Haber Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi - Haber "Evinize gidin" diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi - Haber 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
Loading