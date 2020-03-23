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Ukrayna'da Karantina Nedeniyle Toplu Taşıma Yasaklandı

- Ukrayna'da karantina nedeniyle toplu taşıma yasaklandı Ukrayna yönetimi, korona virüsü tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarının kullanımını yasakladı.

23.03.2020 18:55 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:56
- Ukrayna 'da karantina nedeniyle toplu taşıma yasaklandı
KİEV - Ukrayna yönetimi, korona virüsü tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarının kullanımını yasakladı.
Ukrayna hükümeti, korona virüsle mücadele eylem planı dahilinde radikal kararlar almaya devam ediyor. Toplu taşıma araçlarına yönelik "en fazla 10 kişi yolculuk edebilir" kararı bir üst seviyeye taşınarak, sağlık ve güvenlik görevlileri hariç diğer vatandaşların kullanımına yasaklandı. Tüm toplu taşıma araçlarında yolcu taşımacılığı tamamen yasaklanarak, sadece sağlık personelleri, asker ve polis gibi güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak. Her toplu taşıma aracında en az iki polis memuru yolcuların kimliklerini kontrol edip nerede görevli olduklarını teyit ettikten sonra yolculuk yapmalarına müsaade edilecek.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı da, ülkede uygulanan karantina sürecinde işçileri kanunsuz olarak işten çıkaran şirketlere para cezası kesileceğini duyurmuştu. Ukrayna Milli Bankası ise, piyasada dolaşan nakit paranın bankalar aracılığıyla toplanacağını bildirmişti.
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Ukrayna’da Karantina Nedeniyle Toplu Taşıma Yasaklandı

Kaynak: İHA

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Ukrayna'da Karantina Nedeniyle Toplu Taşıma Yasaklandı
Etiketler : Ukrayna, Güncel

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