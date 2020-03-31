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Ukrayna'da karantinadan böyle kaçtılar

Vietnam'dan ülkelerine tahliye edilen Ukrayna vatandaşları, koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında karantinaya alınmamak için havaalanında kapıları zorla açarak görevlilerden kaçtı.

31.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:27
Ukrayna'da karantinadan böyle kaçtılar

Vietnam 'dan ülkelerine tahliye edilen Ukrayna vatandaşları, koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında karantinaya alınmamak için havaalanında kapıları zorla açarak görevlilerden kaçtı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Vietnam'dan ülkelerine tahliye edilen Ukrayna vatandaşlarının, 2 haftalık zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulmamak için Kiev Borispol Havaalanı'nda sağlık görevlilerini ittikleri ve kapıları zorla açarak dışarı çıktıkları görüldü.

Bunun üzerine olay yerine gelen polislerin de duruma müdahale etmekte zorlandıkları ve bazı vatandaşların karantinadan kaçmayı başardıkları belirtildi.

Sınırların kapatılmasından bu yana resmi verilere göre 144 bin vatandaşın ülkelerine döndüğü Ukrayna'da, yurt dışından gelenler için zorunlu karantina uygulaması önceki gün başlatıldı. Daha öncesinde ise vatandaşlardan kendilerini evlerinde izole etmeleri isteniyordu.

Ukrayna'da şu ana kadar 548 koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği, virüs nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Vietnam, Ukrayna, Dünya
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