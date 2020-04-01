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Ukrayna'da karantinadan kaçanlara hapis cezası

Ukrayna hükumetinden yapılan açıklamada, karantinadan kaçanların para cezasına veya hapis cezasına çarptırılacağı bildirildi.

01.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:13
Ukrayna'da karantinadan kaçanlara hapis cezası
Ukrayna hükumetinden yapılan açıklamada, karantinadan kaçanların para cezasına veya hapis cezasına çarptırılacağı bildirildi.

Ukrayna hükumeti, Korona virüsle mücadele eylem planı dahilinde yeni kararlar almaya devam ediyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, karantinadan kaçanların para cezasına veya hapis cezasına çarptırılacakları ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, "Bali'den Ukraynalıların tahliye edilmesinden sonra yeni bir tahliye uçağına asla izin vermeyeceğiz. Çok acil, önemli ve özel durumlar hariç. Birkaç bin kişi gelsin diye, milyonlarca Ukraynalıyı riske atamayız. Gelenler kesinlikle karantinaya alınacak ve kurallara uyacaklar. Karantinadan kaçanlar 17 bin grivna (4 bin lira) para cezasına çarptırılacak ya da hapse atılacak" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya tahliye edilen vatandaşlar, hava alanından karantinaya alınmamak için kapıları kırarak oradan kaçmıştı. Daha önce tahliye edilen ve otelde karantinaya alınanlar ise otelden kaçarak evlerine gitmişlerdi. Hükumet sert kararlar alarak bu tip hareketlerin önüne geçmeyi planlıyor.

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Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Ukrayna, Güncel
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