Haberler » 3. Sayfa » Ukrayna'da kedi 9 aylık bebeği boğarak öldürdü - Haber

Ukrayna'da kedi 9 aylık bebeği boğarak öldürdü

Ukrayna'da annesinin yalnız bıraktığı 9 aylık bebeğin arabasına çıkan kedi bebeği boğarak öldürdü.

03.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:03Ukrayna'da kedi 9 aylık bebeği boğarak öldürdü
'da annesinin yalnız bıraktığı 9 aylık bebeğin arabasına çıkan kedi bebeği boğarak öldürdü.

Ukrayna'ya bağlı Vinnitsa bölgesinin Lipovetsky bebek arabasıyla birlikte evinin bahçesindeki kadın kısa süreliğine bebeğini bırakarak içeriye girdi. Avluda bebek arabasında bekleyen 9 aylık bebeğin yanına bir kedi yaklaştı. Cinsiyeti kız olan bebeğin arabasının üstüne çıkan kedi bebeğin üstüne atladı. bir süre sonra nefes alamayarak yaşamını yitirdi. Anne geriye döndüğünde ise bebek arabasının içinde bir kedinin olduğunu fark etti. Kediyi kovan anne bebeğinin hareket etmediğini fark ederek polisi aradı. Olay yerine ulaşan polis ve ambulans ilk incelemelerini yaparken doktorlar bebeğin öldüğünü belirterek rapor tuttu. Polisler ise olay yerinde inceleme inceleme başlattı.

Adli tıpta kedi tarafından boğulduğu anlaşıldı

Yapılan adli tıp incelemesinde bebeğin vücudunda zorlanma fark edilmedi. Bebeğin boğularak öldüğü anlaşılırken kendinin bebeğin yüzüne oturarak nefes almasını önlediği anlaşıldı. Yaşanan trajik olayın üzerine anne ve babaya psikolojik destek verilmeye başlandığı açıklandı. Kedinin ölümüne sebep olan kedi ile ilgili aramaların devam ettiği ve bu yönde soruşturmanın devam edeceği açıklandı. - KİEV

Ukrayna, Bebek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:41 Engel tanımayan gençlerin çalışmaları sergilendi - Haber
15:41 Tunceli'de engelli genç, sahnede tarkan'ı aratmadı - Haber
15:41 Gaziantep-11 gasp olayının şüphelileri yakalandı - Haber
15:36 Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği 1 Ocak 2020'de... - Haber
15:36 Vali Akbıyık'tan "3 Aralık Dünya Engeliler Günü" mesajı - Haber
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı - Haber
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Sağlık problemini bizimle paylaşmamıştır - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
15:34 Jüpiter Oğlak burcunda 2020! Burçları bu yıl neler bekliyor? - Haberler
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı - Haberler
12:54 Fındık ihracatı 3 ayda 906 milyon dolar kazandırdı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
23:35 Abdullah Avcı: "Beşiktaş'ın karakterinde isyan vardır" - Haberler
3.12.2019 15:41:48