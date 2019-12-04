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Ukrayna'da kolejde yangın: 1 ölü, 19 yaralı

Ukrayna'nın Odessa şehrinde bulunan bir kolejde yangın çıktı.

04.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:05Ukrayna'da kolejde yangın: 1 ölü, 19 yaralı
'nın Odessa şehrinde bulunan bir kolejde yangın çıktı. Yangın sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı açıklandı.
Ukrayna'nın sahil şehirlerinden Odessa'da 400 kişinin eğitim gördüğü bir kolejde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 7'sinin çocuk ve 5'inin itfaiyeci olduğu toplam 19 kişi ise yaralandı. Odessa Belediyesi tarafından yapılan açıklamalara göre, Troistkaya 25 adresinde bulunan 6 katlı bir kolejde çıkan yangında, kolejin 4 katı tamamen yandı. Yangın söndürme çalışmaları ve yaralıların hastaneye sevk edilişi halen sürüyor. Hastaneye kaldırılanlar arasında kolejde öğretmen olarak çalışan bir kadının ise hastanede hayatını kaybettiği doğrulandı. Odessa Pansiyon-Restoran Kolejinde ders saatinde çıkan ve 3 bin metrekarelik alana yayılan yangının devam etmesi halinde çatının çökme tehlikesi olduğu belirtiliyor.
Olay yerine 18 itfaiye aracı ve 70 itfaiyeci gönderildi. Söndürme çalışmalarının hala devam ettiği aktarıldı.
(İHA)

Ukrayna, Güncel

Kaynak: İHA

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