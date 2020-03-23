Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ukrayna'da korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararlar sertleşiyor - Haberler

Ukrayna'da korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararlar sertleşiyor

Ukrayna Bakanlar Kurulu, korona virüsle mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

23.03.2020 21:49 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:49
Ukrayna'da korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararlar sertleşiyor
Ukrayna Bakanlar Kurulu, korona virüsle mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklama ile korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşların turistik gerekçeler ile ülkeden çıkışı yasaklandı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna vatandaşlarının ülkeden çıkışlarının 24 Mart saat 12.00'den itibaren yasaklandığını duyururken, Boryspil hariç tüm havaalanlarının kapatılacağını bildirdi. Başbakan, bu kapatmaların sadece yolcu uçuşları için uygulanacağını bildirirken, çözümün popüler ve kullanışlı olmadığını anladıklarını fakat korona virüs salgınının yayılma hızının arttığını belirtti.

Ukrayna'da toplam korona virüs vakası 73'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3'e ulaştı. - KİEV

Kaynak: İHA

Etiketler : Ukrayna Bakanlar Kurulu, Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37’ye yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Fatih Terim’in koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransa’da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı Haberler
Fransa'da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken Haberler
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya’da sevindiren gelişme! ’1 numaralı hasta’ iyileşti Haberler
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Bakan Koca, koronadan ölen hastaların ortak yönlerine dikkat çekti Haberler
Bakan Koca, koronadan ölen hastaların ortak yönlerine dikkat çekti
İçişler Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı Haberler
İçişler Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Bakan’dan ’Çin’den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi’ iddiasını çürüten sözler Haberler
Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler

Son Dakika Güncel Haberleri

Türkiye'de can kaybı 37 oldu - Haber Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı - Haber Sivas'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 87 kişiye para cezası - Haber Bilişim suçlusu, Marmaris'te yakalandı - Haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı - Haber Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi - Haber Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum - Spor Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz - Spor İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı - Haber İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi - Haber
Loading