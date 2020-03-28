Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ukrayna'da Korona virüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Ukrayna'da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e vaka sayısı ise 311'e yükseldi.

28.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:25
Ukrayna'da Korona virüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Ukrayna 'da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e vaka sayısı ise 311'e yükseldi.
Ukrayna Halk Sağlığı Merkezi'den yapılan açıklamaya göre, 28 Mart sabahı itibariyle ülke genelinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği, tespit edilmiş 311 korona virüs vakasının bulunduğu belirtildi. Açıklamaya göre, korona virüsten ölenlerin sayısı 8'e yükselirken, iyileştiği bildirilen hasta sayısı 5 olarak açıklandı.
Önlemleri artıran Ukrayna, karantina süresini 24 Nisan'a kadar uzattı. Önlemler kapsamında, 28 Mart'tan itibaren, tarifeli uluslararası tüm kara yolu, hava yolu ve tren yolu ulaşımı geçici olarak iptal edildi. Öte yandan, ülke içindeki otobüs ve tren seferleri bir süre önce durdurulmuş, ülke genelinde 'acil durum' ilan edilmişti.
(İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Ukrayna, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Ukrayna'da Korona virüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haberler
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
KKTC’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Durumun kontrolden çıktığı İtalya’da 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
Durumun kontrolden çıktığı İtalya'da 46 doktor hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge Haberler
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
’Haberim yoktu’ diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı Haberler
'Haberim yoktu' diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

13:11: Kömürü biten yaşlı kadının yardımına zabıta yetişti - Haber 13:11: VAN ÇALDIRAN'DA HAN MAHALLESİ KARANTİNA ALTINDA-4 ) - Haber 13:10: Turizm merkezlerinin sahil ve plajları koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor... - Haber 13:10: DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Haber 13:10: İtalyanlar ve İspanyollar Türkiye'ye 'Evde Kal' diyerek destek verdi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:31: Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti - Haberler 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 11:16: Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı - Haber 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber