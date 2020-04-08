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Ukrayna'da Korona virüsü istihbarat servisine de sıçradı

Ukrayna'da istihbarat servisinde görevli 3 personelde korona virüsü tespit edildi.

08.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:16
Ukrayna'da Korona virüsü istihbarat servisine de sıçradı
Ukrayna 'da istihbarat servisinde görevli 3 personelde korona virüsü tespit edildi.

Ukrayna'nın Rovno şehrinde, Ukrayna İstihbarat Servisi'nde (SBU) görevli 3 kişiye yapılan korona virüsü testi pozitif çıktı. Rovno Bölgesel Yönetim Başkanı Sergey Podolin, "Korona virüs testi pozitif çıkan 3 SBU görevlisi hastaneye kaldırıldı. Görev yaptıkları istihbarat ofisleri ve temas kurmuş olabilecekleri diğer istihbarat görevlileri karantinaya alındı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamalara göre, ülke genelinde korona virüsü vakası bin 668'e, can kaybı ise 52'ye yükseldi. - KİEV

Kaynak: İHA

Etiketler: Ukrayna, Güncel
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